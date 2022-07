En quelques clics, les participants désignent la bonne destination d’un déchet ménager: tube de dentifrice, sachet en plastique, barquette de beurre… avec à la clé, trois séjours de deux jours et une nuit à remporter au célèbre Domaine de Cambron à Brugelette. "Une nuit de rêve en immersion au plus près des animaux".

En parallèle au concours, des affiches habilleront les bus TEC sillonnant le Sud-Hainaut, afin de rappeler l’élargissement du tri des PMC, dans lesquels on peut désormais mettre presque tous les emballages en plastique, outre les emballages métalliques et les cartons à boisson.

Un tuyau: toutes les réponses aux questions du concours se trouvent sur le site internet de l’intercommunale.

Des changements sont intervenus dans le tri des déchets: on peut désormais placer les films en plastique, barquettes de fromages et de charcuteries en plastique, barquettes de beurre, raviers à champignon et pots de yaourt dans les sacs PMC. En revanche, c’est toujours non pour les emballages composés de plusieurs matières, les emballages avec un bouchon de sécurité enfant et les déchets en plastique qui ne sont pas des emballages.

L’objectif de ce concours est de rappeler de façon ludique les règles de tri des PMC. Les habitants de la zone Ipalle figurent parmi les meilleurs trieurs.