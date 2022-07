Gerpinnes: un stage d'orientation pour des adolescents avec la Maison des familles

Pour avancer dans leur réflexion d’orientation, le groupe a été pris en charge par Julie Gueli (psychomotricienne) et Valérie Mottet (coach en orientation). Ce binôme complémentaire a accompagné ces jeunes âgés de 13 à 17 ans dans leur cheminement. Spécialisée dans la gestion des émotions, Valérie Mottet a amené une structure au stage, tandis que Julie Gueli a encouragé les jeunes à se remettre en question.

Chaque adolescent a participé au stage en amenant son histoire, son vécu. "Notre but est que ces jeunes repartent avec un éventail de possibilités dans leur valise pour leur choix d’orientation scolaire et/ou professionnelle et que cet éventail leur corresponde vraiment" , expliquent Valérie Mottet et Julie Gueli.

Atelier Ikigai avec Été solidaire

Pour atteindre cette finalité, plusieurs types d’animations ont été organisés durant ces quatre journées. "Il y avait des activités de connaissance de soi, d’autres orientées vers un secteur, un centre d’intérêt. Dans une activité comme le land art, par exemple, nous voulions que les adolescents stimulent leur créativité. Nous avons aussi proposé une partie de cache-cache afin de voir la place que chaque adolescent prenait dans le groupe" , détaille le duo.

Le stage s’est clôturé par une activité "ikigai" avec la participation des six jeunes de l’opération Été solidaire . "Ikigai est une philosophie de vie japonaise que certains chercheurs ont mis en évidence parce qu’ils ont remarqué que des gens vivaient plus longtemps qu’ailleurs dans une certaine partie du Japon. Des experts ont étudié ce phénomène et ils ont modélisé cette philosophie de vie qui se traduit sous la forme d’un outil" , informe Valérie Mottet.

L’importance du collectif

Cette initiation a permis aux jeunes d’identifier ce qu’ils aiment faire, le domaine dans lequel ils excellent, la place qu’ils souhaitent occuper dans le monde. "Par ce stage, ces jeunes ont appris à se recentrer sur eux-mêmes et à réfléchir au sens qu’ils veulent donner à leur vie" , complètent nos interlocutrices qui ont aussi accordé une grande importance au collectif, notamment via l’organisation d’un "escape game".

Une autre vision

"Il s’agissait de petites épreuves que les jeunes devaient réaliser ensemble. L’objectif était de les préparer à leur futur métier, à les inciter à avoir une autre vision que leur environnement connu (école, famille), qu’ils se connectent les uns aux autres, qu’ils s’aperçoivent qu’il y a d’autres manières de penser" , conclut le duo.

Chaque adolescent est sorti grandi de ce stage avec des pistes d’ouverture à investiguer par la suite. Certains jeunes ont appris à mieux se connaître tandis que d’autres ont franchi un palier supplémentaire en se posant des questions sur leur avenir professionnel. Cela a notamment été le cas pour Yanis. "J’étais vraiment passionné par l’horticulture mais j’apprécie de plus en plus l’agriculture. Ce stage m’a donné des clés pour faire le bon choix dans le futur. J’ai aussi appris à m’ouvrir davantage aux gens" , confie-t-il.