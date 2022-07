Plus de 30 km de rails seront remplacés entre Philippeville et Mariembourg. "Nous remplaçons 14,8 km X 2 voies, précise Elisa Roux, d’Infrabel. Il s’agit de 100 longs rails soudés de 300 mètres."

Parallèlement à cela, trois passages à niveau seront totalement renouvelés à Jamioulx, Cour-sur-Heure et Pry. "Ceux-ci devenaient vétustes, leur revêtement était en bois. Nous les remplaçons avec un revêtement en caoutchouc, plus facile à entretenir. Le coût du renouvellement (placement du revêtement du passage à niveau, du ballast, des géotextiles, création des chambres de visites, revêtement de l’asphalte pour relier le passage à niveau aux voiries et autres petits travaux) est de 140000€ par passage à niveau".

Infrabel, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, profitera aussi de la coupure du trafic pour offrir une nouvelle jeunesse au tunnel de Jamioulx. Long de 135 m, il sera sécurisé par la pose de plaques métalliques. Il sera équipé en éclairage, aussi. "15 éléments de luminaires seront placés sur la voûte de l’ouvrage, à 5m40 de hauteur. De la même façon, deux autres tunnels de la ligne avaient été équipés en éclairage en 2020 et 2021: Philippeville en 2020 et Ham-sur-Heure".

Par conséquent, la SNCB annonce que la circulation des trains sera interrompue entre Charleroi-Sud et Couvin. "Des bus de remplacement seront mis en place pour offrir une alternative aux voyageurs. Dans les bus, les voyageurs pourront utiliser leur titre de transport SNCB, annonce Marianne Hiernaux, de la société. Les horaires des bus et leurs arrêts, qui peuvent varier par rapport aux trajets des lignes de train, sont disponibles sur l’application de la SNCB. Nous invitons donc les voyageurs à bien planifier leur voyage."

Précisons que les navetteurs ont déjà dû embarquer à bord de bus ce lundi, pour rejoindre Charleroi, en raison d’un vol de câbles perpétré dans la nuit.

Les opérateurs d’Infrabel ont pu rétablir les connexions dans le courant de la matinée et, après-midi, la circulation des trains a pu reprendre normalement.