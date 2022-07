Ham-sur-Heure-Nalinnes: à vélo du château communal à la gare

En effet, l’entité comprend de nombreux sentiers campagnards, forestiers et agricoles permettant aux promeneurs, joggeurs, cyclistes et cavaliers de s’adonner à leur passion davantage sous la forme d’un loisir que d’une mobilité utilitaire. Sous cette nouvelle législature, un pas important a été franchi par la coalition MR/Vivre-Ensemble, dans la manière d’aménager l’espace public.

Un comité cyclable

"Dans ce domaine, je salue le travail remarquable de notre référente mobilité Ludivine Alexandre" , souligne Pierre Minet. L’échevin de la Mobilité se réjouit de cette nouvelle dynamique. Celle-ci porte déjà ses fruits avec la création d’une piste cyclable à Ham-sur-Heure qui reliera le château communal à la gare. Ce projet, qui devrait voir le jour dans le courant du 1ersemestre 2023, s’inscrit dans le cadre du Plan d’investissement Wallonie cyclable (Piwacy), initié par le ministre Philippe Henry.

"Nous avons mis en place un comité cyclable composé de personnes qui se déplacent quotidiennement en deux roues pour se rendre au travail, faire leurs courses ou encore pour amener leurs enfants à l’école" , informe notre interlocuteur. "Dans nos futurs projets en matière de mobilité douce, nous écouterons leurs remarques, notamment sur le plan de la sécurité, car ce sont nos meilleurs conseillers. Mais cela ne signifie pas pour autant que chaque avis sera suivi."

Des subsides à la clé

"La philosophie de Piwacy est de relier des pôles importants: administration communale, centre de village, gare, école… Notre projet répond à ces quatre critères, ce qui nous permet d’obtenir un subside" , se réjouit Pierre Minet. La piste cyclable sera créée parallèlement au sentier existant très étroit, le long de l’Eau d’Heure, afin de relier le château communal à la gare sur une distance de 1430 mètres.

"La largeur sera de 2,3 mètres et il y aura 1100 mètres de marquage au sol. De plus, le tronçon sera éclairé" , précise Ludivine Alexandre, référente mobilité et gestionnaire administrative du dossier. Le coût estimé du projet est de 336615 €, subsidié à hauteur de 243692 €.

"Le cahier des charges est prêt. Nous attendons l’accord de l’autorité régionale (pouvoir subsidiant) avant de lancer les appels d’offres" , détaille l’échevin de la Mobilité qui espère que les prix des matériaux arrêteront de s’envoler dans les prochains mois.

Un second projet possible

L’actuelle passerelle surplombant l’Eau d’Heure devra être remplacée pour permettre le passage des cyclistes. Enfin, des espaces verts seront aménagés pour embellir les lieux et du mobilier (table, banc, poubelles) sera placé pour permettre aux usagers d’y faire une halte. Si le coût final de cette piste cyclable reste en adéquation avec l’estimation, un second projet pourrait voir le jour.

"Il s’agit du chemin de Logette permettant la création d’une piste cyclable, de quelques centaines de mètres, du centre sportif jusqu’au nouveau lotissement en cours de construction. Dans ce dossier, nous serons vigilants aux études d’incidence afin de ne pas aggraver la situation actuelle en cas de fortes pluies" , conclut Pierre Minet.

Lors des inondations en juillet 2021, le ruisseau avait débordé et inondé des maisons le long de la rue Praile. Le coût du projet est estimé à 110138 €, subsidié à hauteur de 89867 €.

D’autres liaisons cyclables sont envisagées

La Commune d’Ham-sur-Heure-Nalinnes bénéficiera aussi de subsides dans le cadre du Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité (Pimaci). Le 1ervolet de ce plan consacre 50% des moyens à la mobilité cyclable.

L’échevin de la Mobilité envisage deux projets: une liaison macadamisée du lieu-dit Le Noir Chien (Nalinnes-Haies) au quartier de la Bruyère à Marcinelle, ainsi qu’une liaison du lieu-dit Le Grain Noir (Nalinnes-centre) au complexe commercial du Bultia, en longeant la rue Housseroule. Le reste du parcours s’effectuerait sur la rue d’Acoz placée en zone 30 km/h.

Ces deux projets, au-delà d’offrir un bienfait local, s’inscrivent dans une vision supra-communale avec des possibilités de connections à moyen et long terme avec la métropole carolorégienne (via la piste cyclable du projet Bus à Haut Niveau de Service et une piste cyclable passant par Marcinelle au départ de Charleroi). Le second volet de Pimaci consacre 30% aux mobipôles.

"Nous en avons un à la gare d’Ham-sur-Heure où nous devrons poursuivre les aménagements des abords en matière de parking, d’abris sécurisés pour les vélos et des trottoirs" , informe Pierre Minet.

Enfin, 20% sont dédiés à la mobilité piétonne. « L’objectif est d’être cohérent dans la création des trottoirs, notamment dans un rayon d’un kilomètre autour des écoles » , précise l’échevin de la Mobilité, qui évoque aussi l’un de ses regrets. « Il s’agit du dossier de liaison entre la place de Nalinnes-centre et le quartier de Tingremont. Trois sentiers existent à l’Atlas des chemins. L’idée était de les déplacer pour en créer un le long du ruisseau vers Tingremont. Je trouvais ce projet magnifique mais je n’ai pas été soutenu » , conclut-il.