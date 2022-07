Couvin: le général Briquemont dans le dernier tome de la revue des "Rièzes et des Sarts"

Noël Depoix est décédé le 23 février dernier. Très attaché à son village de Regniowez, il en a été le maire durant trois mandats. Dans ce nouveau tome, on pourra lire l’hommage du maire actuel, Jean-Yves Lagneaux, à cet ancien instituteur et fidèle de la revue. Un large chapitre est aussi consacré au général Francis Briquemont, commandant des forces de protection des Nations Unies en Bosnie. Natif de Mariembourg, il est citoyen d’honneur de Couvin. Un article à son sujet est signé Jacky Mathy. Bien connu non seulement des Mariembourgeois mais aussi des cinéphiles belges et internationaux, Jacques Noël livre aux lecteurs la première partie de "Grand Angle, une vie de cinéma". D’autres articles, tout aussi intéressants, sont à découvrir: l’arbre du Centenaire à Brûly; la deuxième partie de la Trilogie Thomas Philippe; le crash d’un bombardier anglais Stirling près de L’Escaillère; ainsi qu’un hommage à Maurice Vandeweyer. Rappelons que l’abonnement annuel comprenant quatre tomes ne coûte que 22 €.