Florennes: une fête pour toutes les générations

L’optique qui était autrefois de réussir des grandes soirées dansantes a changé. La mutation avait débuté avant la crise sanitaire. La fête propose désormais des activités pour tous. Par exemple, le dimanche, un spectacle contes et musique enchante les enfants. Il y a aussi des promenades en calèches et en poneys, un buffet confectionné par le comité qui a rassemblé 150 convives. On trouve également des ateliers cirque et grimage. "Toutes ces activités sont gratuites et les bénéfices du bar sont destinés à financer la distribution de cougnous en fin d’année" . Il est possible qu’une activité spéciale soit organisée à l’occasion d’Halloween.

En plus de la présidente déjà citée, le comité est aussi composé de la vice-présidente Marie-Christine Pierard, de la secrétaire Marie-Françoise Pierard et des trésoriers Catherine Arijs et Xavier Hubert.