Viroinval: un père et son fils volent pour se payer de la cocaïne et de l'alcool

C’est dans ce contexte que les vols ont lieu. La plupart du temps, les personnes visées sont vulnérables de part leur âge. Le fruit des vols (deux poêles à pellets, une console, des DVD, des cosmétiques, une télé, etc.) se retrouve rapidement sur les sites de vente en seconde main. On parle d’un préjudice total de 15500 €. Se sentant traqué, le trio décide de trouver une planque. C’est ainsi que le fils, poursuivi dans cette affaire, vole les clés de son oncle qui possède un logement à Etterbeek. C’est là qu’ils seront cueillis par la police. On les retrouve en possession d’une arme appartenant à l’oncle et qui devait aussi être soumise à la vente. Ce qui n’a pu se faire.

Lors de l’instruction d’audience qui s’est tenue mercredi dernier, le père (représenté par son avocat), le fils et l’ami en question ont reconnu l’essentiel des faits. À l’exception d’un vol de fardes de cigarettes. Le but était simple. Ce qui était revendu était directement "injecté " dans l’achat de cocaïne et d’alcool. Le conseil du père explique qu’à l’époque celui qui devait servir de modèle à son fils était " en totale défonce. Ce qui a provoqué le déclic, c’est le fait qu’il ait entraîné son fils dans la délinquance."