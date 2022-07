Une course de caisses à savon à Momignies (photos)

La sympathique compétition se déroulait sur une piste longue de 800 mètres, dévalant la passée du Long Welz jusqu’à l’Oise. Deux chicanes corsaient un peu la descente, présentant à certains endroits des dénivelés de près de 10%, suffisants pour donner quelques sueurs froides aux novices de la discipline.

Deux trophées étaient en jeu pour l’occasion: "Le premier pour la descente la plus rapide, bien entendu. Le second était remis à la plus belle caisse à savon. Un jury multigénérationnel de 3 personnes a été composé pour rendre cet avis" . Les frères Beye, Éric et Frédéric, raflent les deux premières places. Éric Beye remporte la vitesse avec une descente en 51,72". Le suivent sur le podium Clément Guérin (2een 53,85) et Pierre Ruelle (3een 57,41). Côté esthétique, la palme revient à Frédéric Beye, suivi par les machines de Florian Wallée et Louis Flas.

La journée s’est terminée, comme elle a commencé, dans la bonne humeur et la convivialité, avec un concert, en lisière de forêt, du groupe Discorders. Nul doute que les organisateurs, forts de cette première réussie, ont déjà en tête la seconde édition.