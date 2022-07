Scène d'horreur à Ham-sur-Heure-Nalinnes, un chihuahua est emporté dans les airs et meurt attaqué par un rapace

Mais comment expliquer un tel incident? Il faut savoir que les attaques de buse sont plutôt courantes durant l'été. Pour nourrir leurs petits, les rapaces s'en prennent à des petits animaux, sauvages normalement... Précisons que Chipie ne pesait que 2,6 kg. Une autre hypothèse pourrait être qu'un oiseau en captivité aurait pu s'enfuir de chez ses propriétaires. De fait, de plus en plus de particuliers possèdent des rapaces à leur domicile, tels que des hiboux par exemple.

"Nos animaux de compagnie, ce sont comme nos enfants, on les aime. On ne s'attend absolument pas à ce qu'ils soient enlevés de cette manière-là. On se dit qu'on voit ça dans les séries... C'est injuste, et complètement ahurissant", a confié Carole, complètement dévastée par la perte de sa chienne qui a depuis lors été incinérée.