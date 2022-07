Lacs de L'Eau d'Heure: une balade gourmande et du terroir

D’une distance de 12 km, la balade est réalisable à pied ou à vélo et s’effectue, en départ libre, chaque midi, depuis le Bike Park (lieu-dit Natura Bike) des Lacs de l’Eau d’Heure. C’est ensuite parti pour une boucle longue de 12 km pour rejoindre successivement le Beach Club du Golden Lakes, le Natura Snack et enfin le Refuge du Badon sur les hauteurs des lacs.

Tous les jours mais sur réservation

Cette balade nature offre de jolis points de vue sur les paysages qui entourent le site.Les départs sont libres de 11h à 13h, tous les jours (y compris le week-end) et durant tout cet été jusqu’à la fin du mois d’août.

Seule condition: la météo doit être favorable. Les jours de pluie, il ne sera pas possible de prendre le départ de la balade gourmande.

Au départ, les participants reçoivent un kit de bienvenue avec les consignes, la carte de la randonnée et les infos pour rejoindre les points de rendez-vous suivants.

Des produits du terroir

La balade gourmande est une formidable opportunité de combiner une promenade de découverte avec les plaisirs gustatifs. Qui plus est, les produits du terroir qui sont proposés durant cette activité font la part belle à la région.

Au menu: le "welcome drink" et ses mises en bouche avant de prendre la route, puis viennent la planche apéro avec des produits régionaux et le cocktail des lacs. Plus loin sur le parcours, le burger des lacs, accompagné d’une bière spéciale, attend les marcheurs au snack du Natura Parc. Pour terminer, les randonneurs ont droit à une récompense finale: une glace artisanale produite par La Ferme Terniau à Froidchapelle, avec un excellent café.

Cette activité est proposée au prix de 35 € par adulte et 20 € par enfant (moins de 13 ans). Pour les mineurs et les personnes ne buvant pas d’alcool, une version spéciale du cocktail des lacs et une boisson rafraîchissante sont prévues pour s’hydrater. Attention, les réservations sont obligatoires et s’effectuent en ligne directement depuis le site Web www.naturaparc.be