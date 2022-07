Olloy a compté trois roues à eau: le "grand moulin" le long du Viroin, de l’autre côté de la rivière par rapport au village et un deuxième appelé "du haut" ou Patigny, sur le ruisseau de Noye. Le troisième, lui, était sur le Nestry.

Le Grand moulin fut seigneurial et signalé dès le XVIIe siècle. Il a véritablement rythmé la vie du village. D’abord propriété de la famille d’Arenberg, il est ensuite passé de mains en mains à partir de 1812, avec une troisième meule acquise en 1832. Trois roues permettaient d’y moudre du grain et des écorces. Il démontrera sa formidable utilité auprès de la population locale durant la Première guerre. Dans les années 20, l’activité meunière n’y est plus poursuivie mais des projets de revitalisation du site, qui comptait une brasserie, sont envisagés. Un bombardement aérien en mai 1940 scellera définitivement le sort de ce beau complexe, finalement entièrement démoli en 1963, probablement.

Le "Petit moulin", lui, était dédié au tabac. Construit en 1768 par Jean-Joseph Rousseau, il sera vite racheté, en 1797, par Antoine Patigny, qui lui prêtera son nom auprès de la population locale. Sa fonction change alors: il le convertit en moulin à farine. Il changera souvent de propriétaire jusque dans les années 1890 où la contribution financière est souvent suspendue par le collège échevinal étant donné l’absence de production. Début du XXe, il est utilisé par Joseph Fourfooz pour actionner une scierie. Les autorisations manquent et son descendant, échevin, parvient à obtenir les sésames nécessaires à la poursuite de l’exploitation en 1951. Après le décès de Zéphir Fourfooz en 1958, c’est Pierre Patinet qui l’acquiert. Il se sert du site pour y créer une société de transports en 1972, jusqu’en 1975. Dans l’acte, plus aucune évocation de la fonction du moulin!

Le troisième moulin ollégien, lui, était destiné au tabac et à l’huile, vers 1832. Situé sur le pré de Carcié, il ne fonctionnait que deux à trois mois par an, suivant le petit régime du cours d’eau. En 1865, il est déjà mentionné comme étant en ruines.

Ce beau dossier détaillé et illustré, rédigé par Bernard Nain, s’écoule sur 34 pages. Il est suivi d’une évocation du parcours de Walter Fostier, "citoyen d’honneur oublié". Journaliste à l’INR, journaliste résistant pendant la guerre, il fut un acteur important du développement touristique d’Olloy.

