Un subside énergétique pour le centre sportif de Thuin?

Depuis 2019, des améliorations énergétiques ont été entreprises avec la rénovation du système de chaleur et de ventilation, le remplacement de l’ensemble des tuyauteries de chauffage dans l’espace sportif ou encore l’installation d’une nouvelle robinetterie anti-gaspillage et économiseur d’eau dans les douches.

Malgré ces premiers efforts, une rénovation en profondeur est nécessaire pour éviter un gouffre financier dans le futur, suite à l’envolée des coûts de l’énergie. Dans cette optique, l’ASBL Hall polyvalent a demandé la réalisation d’un audit énergétique suite à l’appel à projet "rénovation énergétique des infrastructures sportives" lancé par la Région wallonne dans le cadre du Plan de relance.

Des travaux de plus d’un million

Cet audit a évalué le potentiel d’économies d’énergie résultant des améliorations et modifications susceptibles d’être apportées aux installations existantes. Le verdict est sans appel: des travaux estimés à 1316480 € TVAC sont à prévoir, d’où la nécessité d’obtenir une aide régionale. L’estimation de la contribution communale serait, à ce stade, de 329120 € TVAC si le projet thudinien était retenu.

Pour convaincre le pouvoir subsidiant, les autorités locales ont mis toutes les chances de leurs côtés en invitant Adrien Dolimont qui fait régulièrement des visites chez les candidats aux subsides. " L’objectif est de rencontrer les acteurs de terrain pour qu’ils me présentent leurs projets afin de voir comment nous pourrions les aider. Cet appel à projet s’inscrit dans les objectifs de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030" , rappelle le ministre.

Ce dernier précise que le choix des projets n’est pas encore arrêté.Il faut d’abord fixer le montant de l’enveloppe globale qui, comme d’autres domaines, sera rabotée dans le cadre de la situation budgétaire préoccupante. "Il est primordial de faire des efforts sur le plan budgétaire pour continuer à dégager des marges de manœuvre d’investissements pour des projets de développement sociaux notamment dans le sport. Je m’en porte garant" , insiste Adrien Dolimont.

Une économie annuelle de 20000 €

En plus d’améliorer le confort des affiliés, ce projet de rénovation permettrait une économie énergétique annuelle de 20000 €, sans prendre en compte la hausse des coûts de l’énergie dans le futur. Les travaux envisagés sont répartis en cinq catégories. La première consisterait à rénover et isoler le sol de la salle, à remplacer les menuiseries extérieures et isoler les murs extérieurs.

La 2epriorité serait d’installer une ventilation double flux pour la salle de sport. Le 3eaxe vise l’installation d’une nouvelle chaufferie avec une chaudière gaz à condensation. Enfin, il resterait à placer un nouveau boiler gaz à condensation et installer un éclairage LED.