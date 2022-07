Le propriétaire de l’animal et cocher de la calèche a pu être dégagé du fossé par des passants venus à son aide.

Pour le cheval, la mission a été plus compliquée. "Nous l’avons finalement dégagé grâce à des sangles et à un tracteur", indiquent les pompiers. Fort heureusement, plus de peur que de mal pour le propriétaire comme pour son animal.