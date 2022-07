Cul-des-Sarts: Les Balades du Mercredi, c'est reparti !

Depuis près de dix ans, l’ASBL du Pays des Brûlys, des Rièzes et des Sarts organisent, durant les mois de juillet et août, Les Balades du mercredi. Chaque semaine, le mercredi soir, l’association invite la population à une promenade en groupe d’environ 5 km.Le départ est fixé à 18h30 mais il est toujours préférable de venir un quart d’heure avant afin de s’inscrire. L’inscription est de 2 € et donne droit à une boisson au retour.