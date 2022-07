Près de 500 motos au Chimay Classic Bikes

Même si la compétition est de mise sur la piste, le spectacle se passe également dans les paddocks où les spectateurs ont la possibilité d’admirer les majestueuses machines datant de l’avant-guerre aux post-classiques. Les motos sont réparties en différentes catégories en fonction de critères préalablement établis: cylindrée, année, type de frein… On retrouve, parmi elles, plusieurs catégories dédiées à la course mais aussi une "parade" et une "démo 80/90". Le but est bien de "parader": il n’y a aucun enjeu sportif et aucun classement n’est affiché à la fin des tours. Enfin, les side-cars sont aussi mis à l’honneur, répartis en différentes catégories selon leur âge.

Toujours très disputée à Chimay, la course d’endurance "post classic" prendra place dans le programme du Classic Bikes cette année encore. Samedi en fin de journée, les motos datant des années 80 et 90 se défieront pendant trois heures. Bienvenue aux Suzuki GS et GSXR, aux Kawasaki Godier-Genoud ou ZXR, aux Ducati, Honda Bol d’or ou RC30 aux guidons desquels le public aura certainement la joie de retrouver quelques pilotes de renom qui ont notamment animé les mythiques 200 miles de Chimay à l’époque.

www.circuit.be