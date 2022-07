Chimay: une plaque dévoilée à la marche de Virelles

Naissance en 1978

C’est à l’initiative du curé de la paroisse, l’abbé Delcampe, que la marche Notre-Dame de Lumière voit le jour le deuxième week-end de juillet 1978. Depuis lors, chaque année, environ deux cents marcheurs perpétuent cette tradition propre à l’Entre-Sambre-et-Meuse et maintenant reconnue par l’Unesco. Cette marche est dédiée à Notre-Dame de Lumière dont une petite chapelle se situe au déversoir de l’étang de Virelles. À cet endroit, appelé la "Forge", d’énormes cierges étaient allumés pour éclairer les transporteurs de minerais de fer qui se rendaient aux bas fourneaux. Ces cierges allumés servaient de repères dans un endroit dangereux et demandaient la protection de la Vierge.

Le dimanche matin, le cortège s’est formé avec les escadrons de Hussards, la compagnie de la Saperie du Second Empire, celle des Chasseurs, l’escorte aux drapeaux du Premier Empire et des Zouaves, les voltigeurs de Walcourt, la Dernière Guérite de Daussois, l’Harmonie Saint-Michel de Gerpinnes et… la princesse Élisabeth de Chimay.

Tambour-major, officiers, hussards, grenadiers, sapeurs, zouaves, voltigeurs, cantinières se sont alors rangés pour se rendre à l’église de Virelles où s’est déroulée la messe militaire animée par l’harmonie gerpinnoise.

Salve d’honneur

L’après-midi est toujours le moment fort du dimanche avec le pèlerinage en l’honneur de Notre-Dame de Lumière. Le cortège traverse alors le village pour se diriger vers le déversoir où veille la statue de Notre-Dame de Lumière. Là, les tambours résonnent toujours avec un écho impressionnant. Alignés le long du bois de Blaimont, les marcheurs mettent en joue et tirent une salve d’honneur. Le cortège se reforme ensuite pour revenir vers le village et s’arrêter aux monuments aux morts. Un terme a été mis à la marche, sur la place du village, avec la formation du carré et avec une dernière salve.