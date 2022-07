Beaumont: les 40 ans d'émissions de Radio Salamandre

Nos compères jettent leur dévolu sur Beaumont, à proximité de la frontière française, le lieu idéal pour émettre. Ils décident d’appeler leur média Radio Salamandre. Pour lancer le projet, ils invitent la population et les commerçants locaux à des réunions d’information et récoltent des fonds (un financement participatif avant la lettre), pour acheter du matériel radio rudimentaire.

On leur propose aussi leur premier local dans un appartement au centre de la ville. Après quelques jours d’essais, Radio Salamandre fait ses débuts officiels, le 6 juin 1982, avec sa toute première fréquence: le 104 FM.

Témoin de la vie locale

Dès ses débuts, la radio est très ancrée dans la vie locale en couvrant des événements populaires (Rallye Bianchi, Boucles chevrotines) ou folkloriques comme le carnaval de Beaumont) avec Pierre Hammo qui deviendra un peu plus tard, et jusqu’à aujourd’hui, président de la radio beaumontoise. Les animateurs mettent en valeur les artistes et sonorisent les événements locaux. Un "service sports" traite de tout ce que la Botte compte d’activités sportives.

L’émission "Les petites têtes" permet aux anciens de raconter des anecdotes. La radio diffuse de l’accordéon et des disques demandés pour le plus grand bonheur des auditeurs.

Radio Salamandre a aussi son parrain Raymond et sa marraine Paulette, deux figures bien connues de la région trop heureuses de soutenir le projet. Des générations d’animateurs vont ainsi se succéder au micro et faire vibrer, grâce à leur dévouement et à leur créativité de bénévoles, toute une région.

Un émetteur relais

En 1988, Radio Salamandre accueille plusieurs animateurs de Radio Thure-Helpe, station de Sivry qui arrête ses émissions. Parmi eux, Line Balestin et Willy Parfondry. Alors que beaucoup de petites radios disparaissent, Radio Salamandre continue d’émettre et, en 2008, satisfaisant aux nouvelles exigences du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), la radio est autorisée à émettre par voie hertzienne terrestre analogique sur 107.8 FM.

En 2010, Radio Salamandre obtient le statut de Radio associative d’expression culturelle et d’éducation permanente. Et en 2012, la radio beaumontoise demande et obtient sa deuxième fréquence 105.8 FM et un subside de la Fondation Chimay Wartoise pour l’achat d’un émetteur relais depuis Sivry-Rance.Ce dispositif permettant ainsi de mieux couvrir le sud de la Botte.

En 2020, la station s’offre une refonte de ses moyens de communication: nouveau logo, nouvelles pages sur les réseaux sociaux, Webradio et lancement de la plateforme Mixcloud qui héberge les podcasts. La radio s’installe aussi dans de nouveaux studios aménagés avec le soutien de la Fondation Chimay-Wartoise sur la Grand-Place de Beaumont.

Aujourd’hui, elle poursuit sa modernisation et reste fidèle à sa vocation de radio associative en développant des partenariats. Elle réalise des émissions avec le centre culturel de Sivry-Rance, l’association Les patoisants, Erquelinnes Live, Vie-Esem, Le Semeur et la Section audiovisuelle de l’Athénée Simone Veil de Beaumont.

Pour fêter ses 40 ans d’émission, Radio Salamandre donne rendez-vous, ce samedi 16 juillet, à partir de midi, dans la cour de l’ancienne école moyenne (qui a hébergé jadis ses studios), sous le chapiteau au n° 7 de la rue Mottoulle à Beaumont, pour des concerts gratuits. Au programme à partir de midi: Jacques Scourneau (accordéon), Maria Parma (chanson française), Robert Farèze (chanson française), Gil Cassan (chanson française), Burt Blanca (chanson française et internationale), Claudio Picarella (chanson française et napolitaine), Gringo Humble (trio musique afro-latino), Golden Bougna (groupe punk francophone), Dub Explorer (Groupe Dub électrofolk). Un "After" est prévu au café "Les 3 Auvergnats" après 22h. Barbecue de midi à 15h. Saucisse + brochette + crudités: Adulte 12 € et Enfant 6 € (moins de 12 ans). À réserver en envoyant un SMS au 0474/80 84 58 et un virement sur le compte BE86 0682 3215 2450 de Radio Salamandre ASBL.

Rappelons qu’il existe trois façons de capter Radio Salamandre: en FM 107.8 (Beaumont) et 105.8 (Sivry-Rance); en Webradio via le site web https://www.radiosalamandre.be ou encore en Podcasts sur Mixcloud https://www.mixcloud.com/RaioSalamandre/stream/