À Couvin, les sculptures aériennes et saisissantes de Didier Leemans

Sculpteur et dessinateur, Didier Leemans sculpte l’espace. Ses œuvres sont une juxtaposition de modules en métal, savamment disposés et se jouant de la lumière. Ses représentations du corps humain ou d’animaux en mouvement sont aériennes et quelquefois saisissantes du fait de leur composition. C’est en tout cas un plaisir de s’asseoir sur un banc pour les découvrir au gré des lumières changeantes qui traversent ces œuvres.

Johanna Dupont, animatrice arts plastiques au CC Couvin: "Tout semble un jeu autour de la présence humaine, de l’ancrage du corps en mouvement, de la gravité et de l’apesanteur, dans un aller-retour permanent entre l’intérieur et l’extérieur du corps".

Elle ajoute: "Je vous invite à découvrir davantage son univers dans les semaines qui viennent puisqu’il sera en résidence d’artiste chez nous jusqu’au 17 juillet. Pour ce projet il a invité la photographe et cinéaste Valérie Berteau. Ensemble, ils articuleront leurs recherches plastiques autour de l’Eau Noire, mêlant plusieurs disciplines sans oublier l’imaginaire".

Rendez-vous donc à l’ancienne pharmacie EPC, rue de la Ville, pour découvrir le projet en construction dont résultera une exposition temporaire, visible de l’extérieur, durant tout l’été. Pouvoir observer le travail d’artistes contemporains en passant dans la rue est une première à Couvin. Sans détour, c’est avoir le droit de découvrir, d’apprécier, d’être séduit ou bousculé!

Renseignements: info@ccccc.be 060/34 59 56.