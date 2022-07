Vaulx: 300 marcheurs découvrent le terroir

C’est avec beaucoup d’affabilité et de bienveillance qu’il a commenté les travaux en cours à qui voulait l’entendre: " Après réflexion avec mon épouse, j’ai renoncé à proposer des gîtes dans le bâtiment pour m’y installer définitivement. Cela déjà plus de six ans que les différentes démarches nécessaires à sa désacralisation et à la vente ont commencé. Aujourd’hui, nous avançons bien malgré quelques grosses surprises au niveau de la toiture qui se serait effondrée dans quelques années si nous n’étions pas intervenus rapidement. Nous comptons avoir terminé les pièces privatives dans quelques mois et pouvoir y habiter. Comme promis, la partie avant du bâtiment restera ponctuellement accessible aux habitants de Vaulx lors de baptêmes, mariages et enterrements. Mais pour cela, j’espère avoir terminé les travaux pour l’été 2023 ."