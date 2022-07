Gerpinnes: un père, deux fils, trois chemins et un succès

À son arrivée dans la cité rolendienne, l’abbé a lancé un appel pour la création d’une troupe dans la commune. "J’ai eu plusieurs retours favorables mais le Covid-19 est arrivé et le projet a été mis en pause. Les acteurs partants à ce moment-là se sont finalement désistés et d’autres ont pris le relais" , confie-t-il. En septembre dernier, les premières répétitions pouvaient avoir lieu. Mais le plaisir a été de courte durée car les mesures sanitaires se sont à nouveau durcies durant l’hiver.

La parabole du fils prodigue

Au mois de mars, les huit acteurs étaient prêts pour jouer la première de la pièce intitulée "1 père, 2 fils et 3 chemins". "Le groupe de guitaristes/chanteurs a décidé de rejoindre l’aventure afin d’apporter une touche musicale" , informe le curé. Le résultat était à la hauteur des attentes du public qui a assisté à ce spectacle haut en couleur. Le lendemain, la pièce a été interprétée à l’abbaye de Bonne-Espérance dans le cadre de la journée de clôture de l’année de la famille.

Cette parabole du fils prodigue est un passage bien connu de la Bible. Un père demande à ses deux enfants d’aller travailler à la vigne. L’un ne veut pas mais s’exécute finalement. L’autre dit oui, mais il n’y va pas car il a envie de voyager. "Finalement, il va regretter son choix et rentrer à la maison où son père l’accueille à bras ouverts. En plus de ce récit connu, chaque personnage est accompagné d’un animal qui est la voie de sa conscience et qui permet de comprendre de nombreuses choses sur la vie de famille" , résume Philippe Pardonce.

La pièce devrait être rejouée à la rentrée, après la cérémonie d’ouverture de l’année paroissiale. "Pour la troupe de théâtre, il n’y aura pas de nouveaux projets dans l’immédiat. Mais cette pièce va être interprétée durant une année dans le diocèse. Le but est d’être au service des paroisses" , conclut le curé.