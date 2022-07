Froidchapelle: au carrefour de Badon

Pour l’entité de Froidchapelle, c’est à Erpion et à Boussu-lez-Walcourt, au carrefour de Badon, que se concentrait l’accueil du Tour. Dès 10h, les amateurs de vélos mais aussi et sans doute surtout celles et ceux qui ne voulaient pour rien au monde manquer la caravane publicitaire, rejoignaient ces deux sites. Un accueil organisé d’une part par la jeunesse d’Erpion et d’autre part par la marche du Saint Sacrement de Boussu. J.L.