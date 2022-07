Tous au pas dans les rues de Thy-le-Château (photos)

En ce week-end le plus proche du 29 juin (solennités des saints Pierre et Paul), nombreux étaient les villages où l’on a honoré ces deux apôtres au rythme des fifres et des tambours. Dans l’entité de Walcourt, Thy-le-Château en faisait partie. Cette édition 2022 a été marquée par le 25eanniversaire de la compagnie des zouaves. À cette occasion, une cérémonie était organisée samedi en début d’après-midi sous le chapiteau dressé sur le jeu de balle-pelote. Des médailles ont été remises aux différents drapeaux de la marche et un vin d’honneur a été servi.