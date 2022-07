Tour de France 2022: un air de musette en Entre-Sambre-et-Meuse (photos et vidéo)

L’accordéon tenait une bonne place, d’ailleurs, à la frontière franco-belge, entre Cul-des-Sarts et Regniowez. Associés pour l’occasion, le club de football local et l’ASBL du Pays des Brûlys, des Rièzes et des Sarts avaient tout misé sur la France d’après-guerre pour accueillir le peloton.

Costume d’époque, foulard au cou et casquette vissée sur la tête, les organisateurs proposaient le gros rouge, la baguette et le camembert aux spectateurs de la reine des courses. La centaine de cagettes concoctées par les organisateurs n’était pas suffisante tant le monde a afflué pour profiter de cette ambiance, décuplée par les airs de musette de Greg Mathy, juché sur une charrée à foin.

La caricature de la France profonde ne suffisait pas. On sait que l’ASBL du Pays des Brûlys, des Rièzes et des Sarts se fait un plaisir à cultiver la mémoire des échanges transfrontaliers plus ou moins légaux. Cette fois, des douaniers d’époque, habillés par le musée d’Hestrud, étaient présents au poste de frontière, espérant sans doute contrôler les bagages de l’une ou l’autre équipe du Tour. En vain. Ils s’étaient pourtant équipés du matériel le plus performant en cas d’alerte, puisque Courquain avait accepté de prêter la célèbre Renault 4 du film "Rien à déclarer", en cas de besoin.

Aucune fraude cette fois: l’Europe a permis à de nombreux Belges de franchir les limites de leur pays pour festoyer avec leurs voisins à la gloire du sport, et de l’ambiance unique d’un Tour.

Parmi ces anonymes, l’un se détachait: l’ancien coureur du Tour, Romain Zingle. Il a reçu, des mains du cercle philatélique chimacien, une plaquette de timbres à son effigie. Ces "My stamp" illustrent une attaque du coureur au Mont Saint-Clair, de troisième catégorie, lors de la 13eétape du Tour 2012. "C’est mémorable, c’est un véritable honneur, s’est exprimé l’ancien cycliste. Les supporters s’en souviennent mieux que moi mais ce jour-là, ça avait borduré toute la journée. Arrivé au Mont Saint-Clair, je me sentais bien et je me suis dit que c’était maintenant où jamais. J’ai attaqué, mais j’ai été surpris par la raideur de la côte et surtout par sa longueur. Ce n’est pas allé plus loin mais j’ai trouvé que c’était représentatif de mon tempérament. C’est pour cela que j’ai proposé cette image aux philatélistes."

Du spectacle, c’est ce que le public attendait ce jeudi, sur les routes du Tour. Il y en a eu dans le peloton autant qu’aux abords de la course.