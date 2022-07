Qu’est devenu Romain Zingle, dix ans après son dernier Tour?

J’ai retrouvé une stabilité. En 2015, j’ai dû arrêter le sport (pour une myocardite, NDLR). Je n’avais pas de métier à part le vélo, et aucune opportunité réelle dans le monde du cyclisme. J’ai repris des études. Je voulais un job, absolument. Je ne pouvais pas rester à rien faire. J’ai été électromécanicien. J’ai suivi un bachelier en cours du soir à l’UT de Charleroi, et une formation pratique en journée. Après, j’ai eu pas mal d’opportunités et je travaille maintenant à l’IRE à Fleurus, où l’on prépare des isotopes pour l’imagerie médicale.

Vous restez Chimacien?

Oui, j’habite à Villers-la-Tour. J’ai trois garçons. Le premier a cinq ans et j’ai des jumeaux de 2,5 ans.

Dans quel état d’esprit est-on quand on voit le peloton débarquer dans sa commune, alors que l’on a été forcé d’arrêter?

Tout le monde a un entrain pour le vélo. Et ma carrière me poursuit tout le temps. Quand je suis arrivé à l’IRE, la société m’a annoncé. Ceux qui m’ont engagé étaient des fans de sports. Mais j’ai tourné la page.

Vous ne faites plus de vélo?

Non, plus du tout. Quand j’ai arrêté, j’étais trop mal. Deux ou trois ans plus tard, je me sentais mieux et j’ai repris un peu de sport mais j’ai de suite senti qu’il y avait toujours un problème. Des médecins m’ont pourtant dit qu’ils ne comprenaient pas pourquoi on m’avait fait stopper ma carrière mais moi, je sens bien que ça ne fonctionne pas bien quand je fais du sport. Au début, j’avais besoin d’en faire mais maintenant, plus du tout. J’ai mes enfants et d’autres priorités.

Chimay, c’était une région intéressante pour s’entraîner?

Oui. Il y a peu de circulation et pas mal de côtes, avec les Lacs de l’Eau d’Heure aussi.

Votre côte préférée, dans la région?

Je dirais celle entre le moulin de Mazée et Le Mesnil. Elle fait mal à tout le monde…

Que conseilleriez-vous à un jeune chimacien qui rêve de faire le Tour un jour?

De ne pas choisir la solution facile des sports études. Il faut aller chercher le plus dur, s’inscrire dans un club qui lance les jeunes sur les courses nationales et ne jamais rien lâcher. Il faut beaucoup s’entraîner, bien réfléchir à ce que l’on fait, à son alimentation et au repos. Et il faut du talent.

Qu’est-ce qui fait qu’un jour, on est sélectionné pour le Tour?

Il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte. La qualité du coureur mais aussi sa nationalité, les régions traversées. J’en ai fait deux, ça aurait pu être plus mais des choix stratégiques ont été réalisés par l’équipe.

Vivre un Tour, c’est si spécial dans la carrière d’un coureur?

Médiatiquement, c’est la course la plus suivie. En tant que coureur, c’est un rêve. Tout le monde veut le faire un jour. Ce sont les vacances, c’est donc très suivi par le public. Et très prestigieux.

Votre meilleur souvenir de course?

L’arrivée aux Champs-Élysées. Quand on y arrive, c’est le soulagement. Je me souviens avoir été soulagé, après avoir galéré la troisième semaine. J’avais trop de toxines et j’en étais à finir pour finir. C’est cela les grands tours: il y a le climat, le temps qui s’accumule. Tout est démesuré. Chaque effort compte. Rien qu’une échappée est déjà une victoire pour un coureur.

Vous restez intéressé par les performances du peloton?

Oui. C’est chouette de voir encore quelques anciens coéquipiers. J’ai toujours des contacts avec certains comme Sénéchal, Laporte ou Julien Simon. Pas beaucoup parce que je suis assez réservé et je ne fais pas toujours le premier pas, mais on se contacte parfois.

La fête aurait été totale si vous aviez pu traverser l’entité avec le Tour…

J’ai toujours un petit pincement au cœur mais la page est tournée. Ce sont les gens qui, régulièrement, me le rappellent mais sinon, c’est derrière moi. On ne peut pas avancer en vivant de regrets.

Ce jeudi, vous serez au bord de la route du Tour?

Je suis aux Pays-Bas ce mercredi, pour le boulot et y passer la nuit. J’espère être à temps à Chimay pour éviter les déviations et être là pour remercier les gens qui m’ont fait l’honneur d’éditer un timbre à mon effigie.

Les supporters sont toujours là, plusieurs années après…

Pour ce timbre, c’est eux qui sont venus me chercher. Je ne vis pas dans le passé mais ça fait plaisir, évidemment. Je tiens d’ailleurs à remercier tous mes supporters et mon fan-club qui m’ont suivi. C’est eux qui ont fait ma notoriété. J’en étais un peu gêné car je suis peu expansif. Et ça met un peu la pression, aussi. Mais c’était important, pour moi et pour la région. C’était une bonne époque et un bon souvenir. C’est ce que les gens me disent.

Un pronostic pour cette étape entre Binche et Longwy?

Je dirais Van Aert, vu la petite côte sur la fin. Il s’est loupé deux fois en début de tour, il a faim (l’interview a devancé sa victoire d’étape de ce mardi, NDLR), même si tenir à ce niveau tout le temps est difficile. Ou alors, un costaud comme Laporte.