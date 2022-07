Après une tournée de "balades-rencontres" destinées à expliquer ce qu’est un parc national et les objectifs poursuivis par la cinquantaine d’organisations qui se sont groupées pour monter un tel dossier dans la région, les promoteurs du projet organisent des réunions publiques cette semaine pour faire le point avec la population et lui permettre de s’exprimer.

Ce lundi, une quarantaine de personnes étaient présentes pour dresser cet état des lieux de la préparation de la candidature de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Pour rappel, quatre régions sont candidates, pour deux titres de parc national à décrocher: la vallée de la Semois, la forêt d’Anlier, les Hautes Fagnes et l’Entre-Sambre-et-Meuse. À la clé: une subvention atteignant les 18 millions d’euros, à liquider entre 2023 et 2026, principalement dans des projets de préservation et de mise en valeur de la nature et des paysages. Ce que les interlocuteurs ont tenté de défendre aussi, c’est que ce "label" permettra, à l’avenir, de décrocher des subventions plus facilement lors d’autres appels à projet. Devenir un parc national, ce serait donc un fameux bénéfice pour les cinq communes concernées: Momignies, Chimay, Froidchapelle, Couvin et Viroinval.

Tout bénéfice? Tout le monde n’est pas de cet avis. À l’issue de l’exposé, un citoyen s’exprime: "Si Viroinval a une nature aussi préservée qui mérite ce titre de parc national, c’est justement parce que les citoyens ont pu la préserver eux-mêmes, au fil des siècles, par de petites actions quotidiennes. Avec ce titre, vous allez amener des touristes qui vont polluer ou cueillir les orchidées sur les pelouses calcicoles. Dans mon village, la station d’épuration ne suffit déjà pas. Qui va payer les conséquences de ce titre, l’entretien des miradors et autres infrastructures que vous allez construire? C’est Viroinval. Que se passera-t-il si l’ASBL du parc national fait faillite? Qui prendra en charge la suite des projets? Je crains que ceci ne se fasse au détriment de notre ruralité. C’est cette ruralité qui fait la richesse de notre commune et cela, vous n’en parlez pas dans le cadre de la candidature."

Plusieurs citoyens se sont exprimés, pendant plus d’une heure. L’une observe qu’il n’y a pas un mot sur les scouts, nombreux chaque été dans l’entité: "Or, leur présence sur nos prairies impacte la biodiversité."

Une autre intervenante réclame la présentation de projets ficelés, avec des budgets précis, y compris sur l’entretien futur des équipements, mais l’équipe rétorque que le dossier est encore en cours d’écriture et d’évaluation.

Globalement, on sent que la population n’est pas nécessairement contre ce projet, mais elle souhaite des apaisements, des données précises et chiffrées. Or, l’équipe ne peut encore en donner: elle est le nez dans le guidon tant les délais sont courts puisque le dossier doit être rentré le 2 octobre.

L’assemblée réclame un délai supplémentaire, quitte à le réclamer avec les trois autres candidats. "Pas possible, ces subventions viennent de l’Europe, dans le cadre du plan de relance. Le timing est imposé."

D’autres réunions sont programmées. Après ce 5 juillet à Froidchapelle, une réunion se tiendra ce 6 juillet à la salle de l’Harmonie à Couvin et le 7 juillet à la salle communale de Chimay.