La fête la plus colorée de l'été, c'est samedi à Cerfontaine

Ce samedi soir, les Lacs de l’Eau d’Heure vivront pour la troisième fois une fête aux allures inspirées de cette fête religieuse. La fête se déroulera sur le site de l’ancien moulin de Cerfontaine, à la pointe des Lacs. "Nous attendons environ 3500 personnes , nous explique Rémy Hanoulle, organisateur de l’événement. Déjà, 2500 préventes ont été vendues."

Le concept est celui d’une soirée classique. "Mais au bar, nous vendrons des petits sachets de 15 grammes de poudre colorée. Cinq coloris sont disponibles, pour former un véritable arc-en-ciel. Toutes les heures, les participants seront invités à se jeter la poudre colorée, en suivant le coup d’envoi du MC et les rythmes choisis par le DJ. Cela représentera six ou sept lancers durant la festivité."

L’organisateur a prévu 10000 sachets à vendre: "Il s’agit d’une poudre inoffensive. C’est de la poudre de maïs, colorée avec des colorants naturels. On pourrait même la manger et, le lendemain de la fête, il ne reste rien par terre, c’est entièrement dégradable."

Rien ne s’oppose donc à cette troisième édition, qui s’annonce non seulement très festive grâce à ce concept, mais aussi très qualitative étant donné qu’il s’agit d’un festival.

Plusieurs artistes se succéderont aux platines, et non des moindres: DadyK, Papi Jumper, Mondello’g, Valeuu, Azario, Arno’s, Mac Velasquez et la vedette régionale, le Froidchapellois Oxoon.

Au terme de cette succession de DJ, les fêtards rentreront chez eux heureux. Et tout encolorés…

www.holilakes.be