"Les vendredis, tout est terroir!", sur la Grand-Place de Walcourt

En collaboration avec l’Agence de développement local (ADL) et le Centre culturel, des échoppes d’épices, de bijoux, de produits de bouche mais aussi de fabrication de couteaux, de bières ou de produits cosmétiques et artisanaux attendront les visiteurs de 17h à 21h. Ces marchés du terroir seront agrémentés d’initiations gratuites au tir à l’arc ainsi que des animations de combats d’épée (le 8 juillet), jongleur et magicien (le 12 août), troubadour et cracheur de feu (le 2 septembre).