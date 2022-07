Saint Pierre a repris la route à Villers-deux-Églises (photos)

Pour cette reprise de la tradition, les marcheurs de la Saint-Pierre de Villers-deux-Églises ont pu bénéficier d’une météo estivale sans excès, de quoi réjouir officiers et soldats mais aussi les spectateurs. Et sans doute surtout les spectatrices puisqu’à Villers, il est de notoriété qu’aucune représentante de la gent féminine n’a le droit de revêtir un quelconque uniforme, même pas celui de cantinière. Reste pour ces dames et demoiselles le loisir de suivre la dernière guérite entourant le Saint-Sacrement.