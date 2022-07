Achat d'une salle à Viroinval: l'échevin vote avec l'opposition

L’échevin rallie l’opposition!

Après tous ces chiffres, les élus devaient se prononcer sur la mise en vente d’une salle située à Vierves, une construction en bois. Elle a provoqué un bras de fer entre l’opposition et la majorité, l’échevin Gaëtan Dubois ralliant même la première.

L’ajout d’un montant de 200000 € au budget extraordinaire a été demandé par Jean-Marc Delizée (POUR) pour réfléchir, et tout au moins inscrire cette modification, pour envoyer un signal marquant l’intérêt de la commune pour ce bâtiment. Pour Jean-Marc Delizée: " La salle représente une opportunité qui ne se représentera pas de sitôt, elle est idéalement située dans le village et est aux normes quant à son utilisation. Il y aurait quelques aménagements mineurs à réaliser. Lorsqu’on voit le coût de construction ou d’aménagement d’une salle, ce serait vraiment dommage pour les habitants de Vierves de laisser passer cette occasion. C’est d’ailleurs la condition pour que nous votions ce budget". Le bourgmestre Baudouin Schellen (RéCit): " On veut garder une gestion rigoureuse de la commune et c’est là ma principale réticence mais si ton orgueil peut se satisfaire de cela on l’ajoutera, sachant que cela n’engage en rien la commune."

Guichet en ligne

Pour le reste, un guichet électronique va être mis en ligne. Les heures d’ouverture des bureaux resteront inchangées mais cela facilitera les demandes pour le citoyen et permettra de suivre le traitement de celles-ci 7 J/7 et 24 h/24. La connexion sera bien sûr sécurisée. Outre le service population, état civil et festivités, les services finances et cimetières seraient ainsi plus accessibles. D’autres liens s’ajouteront.

Plus d’infos sur le guichet électronique: frederic.duval@viroinval.be