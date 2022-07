Pesche : un oncert pour l’Ukraine, entre orgue, choeurs et trompette, chez les Filles de Marie

La grande chapelle de Pesche était comble pour accueillir les nombreux mélomanes venus écouter l’ensemble vocal " Prendre l’air" ainsi que Marie Petit à l’orgue et Antoine Petit à la trompette. Sous la direction de Catherine Debu, cet ensemble vocal a séduit les nombreuses personnes rassemblées dans cette chapelle. Le concert a débuté par quelques pièces d’orgue et trompette. Marie et Antoine Petit avaient pris place au jubé de la chapelle et, ensemble, ont interprété quelques-uns de leurs plus beaux morceaux comme What a wonderful world. L’ensemble vocal a ensuite pris le relais pour prendre l’air en couleur avec, notamment, des chants du Libéria, de Zambie… Après de nouveau un intermède d’orgue et de trompette, les mélomanes découvraient " Prendre l’air en anglais" avec des mélodies des Beatles, John Lennon Paul McCartney… Une pause à l’issue de cette première partie a permis de se désaltérer et déguster les excellentes pâtisseries préparées par les bénévoles.