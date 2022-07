Dans le cadre des projets FRIC (Fonds Régional pour les Investissements Communaux) et PIMACI (Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité) financés par la Wallonie, le collège propose d’introduire les projets d’aménagement des rues des Halles et du Moulin à Morialmé, de la rue du Moulin à Hanzinelle, de la rue Baudry et du centre de Florennes, de la rue de la Corne à Flavion et de la rue de Soulme à Morville. Ces travaux seront réalisés dans cet ordre, pour un montant estimé à 4,36 millions d’euros, dont 1,5 million à charge de la Commune.

On apprend aussi que la vente de bois marchands feuillus aura lieu le 15 septembre à Walcourt et celle des résineux en juillet, par soumissions. Des lots seront réservés aux scieries wallonnes.

Le bourgmestre, Stéphane Lasseaux aborde ensuite le plan Oxygène qui autorise les communes wallonnes à contracter un emprunt (jusqu’en 2026) de 30 ans dont les 16 premières années à 0%. Il s’agit, pour la Région Wallonne d’intervenir pour l’imiter la dégradation des finances locales, très impactées par les crises et des décisions venues d’autres niveaux de pouvoir (on pense par exemple au fonds de pensions des contractuels).

Pour obtenir cette facilité, la Commune doit rendre une note d’intention et démontrer ses capacités à rembourser. Ce document, œuvre conjointe du collège et du directeur général, présente ainsi un avenir positif pour Florennes. Ainsi de nouvelles recettes sont escomptées, notamment grâce aux revenus des futurs lotissements (dont ceux de la ZAC) mais aussi des taxes sur les éoliennes et les nouvelles carrières. Une rationalisation au niveau des frais de fonctionnement, par exemple par une meilleure gestion du parc automobile est envisagée. Par ailleurs, la nouvelle maison de repos devrait permettre de substantielles économies. Le collège ne veut toucher ni à l’emploi, ni à l’IPP ou aux centimes additionnels. En tout cas, le collège évoque une embellie générale de 100000 euros par an et envisage de demander un droit de tirage de 5,4 millions d’euros.

Le conseiller Écolo Claudy Lottin reconnaît ne pas comprendre le projet: "C’est dommage de devoir rendre notre avis le 30 et d’avoir reçu le dossier le 29! Il y a des choses avec lesquelles je suis d’accord et d’autres pas. J’aurais été heureux de voir l’évolution du projet!" À l’issue des débats durant lesquels l’échevin Michel Paquet est régulièrement intervenu, l’opposition s’abstient. Le point est donc approuvé.

Au niveau de l’enseignement, l’échevin Grégory Chintinne annonce que des réflexions sont en cours pour la fusion des entités Florennes 1 et 2, et pour la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. De plus, l’intervention du PO va pouvoir passer de 110000 à 100000 euros par an.