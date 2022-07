Elles en ont profité pour rencontrer des vedettes du Grand Cactus: Martin Charlier, Thierry Luthers, Wilfrite, Stacy Star et David Jeanmotte. Ce dernier a visiblement aimé l’accueil florennois puisqu’il est resté plus de quatre heures sur place et a salué tout le monde. Stacy Star, elle, a joué au football avec les participants, dans une ambiance bon enfant. À l’issue de l’activité, l’animateur, Massimo Iseppi, était heureux: "Le bilan est très positif. Et cela n’aurait pas été le cas sans les 45 bénévoles! Il y aura certainement une seconde édition l’année prochaine."

Le podium final s’établit comme suit: 1. Fedasil-2, 2. La Maison des Jeunes 404 (Couvin) et 3. Fedasil-3.

Ce sympathique tournoi de foot s’inscrivait dans le cadre plus large du cycle estival "Place aux jeunes". Les activités suivantes seront une journée mobilité douce le 9 juillet à Saint-Aubin, une journée familiale à Hanzinelle, une journée jongle/ride le 13 août à Morville et une journée cinéma drive-in et escape game le 20 août à Morialmé.