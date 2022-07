L'académie de la Botte du Hainaut sera rénovée, par plan de relance ou PPT

Huguette Wérion nous a par la suite apporté quelques précisions sur ce dossier, lancé voici plus de 5 ans déjà. " En fait, ce bâtiment devient vétuste. Il appartient à la commune, mais depuis 2020, nous y bénéficions d’un bail emphytéotique de 40 ans, une procédure indispensable pour pouvoir prétendre à des subsides mais aussi contracter des emprunts pour les travaux ", entame-t-elle.

En 2016, l’académie est informée d’une note de service de la FELSI (fédération des établissements libres subventionnés indépendants) relative au programme prioritaire de travaux (PPT) et aux critères d’éligibilité. " Parce que le bail n’était pas encore conclu, puis les lenteurs dues aux covid, nous avons loupé le coche d’un premier train de subsides , poursuit la présidente. Depuis, nous avons pu relancer le dossier qui cible des travaux d’isolation et de mise aux normes incendies pour le montant de 202744 € (tva et frais généraux inclus). Il a été présenté en avril 2022 puis sélectionné par la commission de la FELSI, même si entre-temps nous avions rentré un projet éligible dans le cadre du plan de relance européen ". C’est qu’en 2021, l’appui de la Commune a permis de constituer un dossier de rénovation complète du bâtiment de la Grand-rue à Rance. Et en cette fin juin, l’ASBL a appris qu’elle figurait sur les listes des bénéficiaires. " Mais il faut nuancer, explique Huguette Wérion. Il y a deux pools retenus par le PRE: le pool A, pour lequel les budgets sont déjà réservés par le gouvernement, et le pool B, qui aura les queues de budget. Et nous sommes dans le pool B, c’est-à-dire que nous ne serons peut-être pas dans le premier train du milliard d’€ à répartir sur 10 ans. On saura d’ici l’automne si l’objectif de travaux en 2024-2026 pourrait être tenu" .Si ce n’est pas le cas, il reste le PPT, assuré lui, qui permettra de remettre le bâtiment aux normes et de l’isoler, en complément des travaux de réaménagement des espaces intérieurs pour faciliter la vie et l’apprentissage des occupants. " Le subside PPT est moins important (200000 €, pour près de 600000 € du plan de relance sur un coût total de 900000 €, NDLR), mais cela permettra de réaliser les travaux les plus urgentsdès 2023 " conclut la présidente de l’académie pour qui les vacances seront studieuses: " nous allons détailler le projet et plancher sur le cahier des charges pour qu’on puisse lancer le marché public le plus rapidement possible ".