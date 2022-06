Virelles: la chapelle sera fin prête pour la marche N-D de Lumière

À part le prix des matériaux, ce chantier n’a rien coûté puisque la main-d’œuvre est communale, à savoir les hommes du service Travaux et plus particulièrement les services "maçonnerie" et "ardoisier". L’édifice a d’abord été sablé pour lui rendre son lustre d’antan. Puis après avoir été numérotées, les grosses pierres descellées ont été remises en place et l’ensemble a été rejointoyé. La toiture a également été refaite à neuf.