Philippeville: le compte 2021 affiche un beau boni

Alors que de nombreux Philippevillains profitaient d’une douce soirée estivale aux terrasses de la place d’Armes, les élus étaient réunis à la maison communale pour prendre connaissance des comptes 2021. Après la présentation détaillée de la nouvelle directrice financière Christine Dujeux, c’est l’échevine des Finances, Martine Warnon-Dechamps (Agir Ensemble) qui a dressé le tableau de la situation financière de la commune au 31 décembre 2021. "À l’ordinaire, le taux de réalisation est de 96,86% en dépenses et de 96,02% en recettes. Par rapport à 2020, les dépenses ont augmenté de 692233,34 € et les recettes de 298454,21 €. Celles-ci proviennent principalement de la vente de bois (+ 199395,62 €) et de la dotation du fonds des communes (+87885,57 €)", détaille-t-elle.