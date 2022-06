Deux cents kilos de cannabis dans le coffre

Une plainte pénale a été déposée et, quelques mois plus tard, des agents de la police judiciaire fédérale ont obtenu mandat pour procéder à une perquisition. Surprise au 4eétage: un vaste espace est envahi de plants de cannabis. Près de 900 plants ont été dénombrés… La culture des "plantes" était raffinée, avec tout l’outillage le plus moderne pour constituer des pains de résine de cannabis.

L’immeuble a été placé sous observation et, une nuit, un homme d’une trentaine d’années est arrivé avec la clé de la porte de rue. Il est entré et l’éclairage intérieur du bâtiment a indiqué clairement que l’intéressé avait atteint le 4eétage où il a allumé les spots. La PJ est intervenue et a surpris le trentenaire en plein arrosage. Il s’agit d’un Bruxellois au chômage qui a avoué être chargé de l’arrosage, moyennant finances, bien entendu. Il a été placé sous mandat d’arrêt, bien qu’il ait désigné son commanditaire, soit le locataire de l’espace, un certain Serge D. Ce Gerpinnois, né en septembre 1989, est connu des autorités judiciaires pour avoir été déjà condamné dans des dossiers de stupéfiants. Les enquêteurs se sont gardés d’interroger le propriétaire de l’ancienne usine, un autre Gerpinnois, né en mai 1987.

La résidence effective de Serge D., à Gerpinnes, a été placée sous surveillance. Et la patience va payer, puisqu’un soir, le trentenaire va sortir de son domicile et charger des sacs dans son break Peugeot. Il va démarrer et être pris en filature. Mais où se rend-il? Chez son proprio, Jacques V.! Arrivé chez lui, il l’embrasse. Puis, ils transfèrent les sacs dans une camionnette. La PJ décide d’agir. Les agents saisissent les sacs qui contiennent quelque 200 kilos de résine de cannabis. L’affaire est dans le sac, sinon que…

Sinon que Serge D. a trois téléphones sur lui. Ils sont analysés, de même que celui de Jacques V. Ces quatre appareils révèlent des échanges téléphoniques incessants, en journée. Des titulaires de correspondants vont être identifiés et, parmi eux, des consommateurs réguliers. Ils désigneront les deux Gerpinnois comme étant leurs fournisseurs.

La cour d’appel de Bruxelles vient de trancher dans ce dossier: les deux trafiquants écopent chacun de 50 mois d’emprisonnement ferme et l’arroseur arrosé a obtenu une peine de travail.