CPAS de Gerpinnes : les RIS augmentent, les fonds de réserve diminuent

Le directeur financier, Daniel Menegaldo, a présenté au dernier conseil communal de Gerpinnes les comptes 2021 du Centre public d’Action sociale. « Ils indiquent que les prévisions budgétaires sont proches de la réalité », souligne-t-il. La première constatation est que les fonds de réserve diminuent légèrement tant à l’ordinaire (485 570,35 € au lieu de 540 986,54 € en 2020) qu’à l’extraordinaire (104 873,51 au lieu de 134 738,15 € en 2020). Sans surprise, les dépenses augmentent plus vite que les recettes. De 2018 à 2021, le résultat à l’exercice propre (hors intervention communale) est passé de – 1 588 863,16 € à – 1 940 677,59 €. En 2021, les dépenses en personnel, fonctionnement et transferts ont augmenté par rapport à 2020. Les recettes augmentent également mais un peu moins rapidement. Le directeur financier a aussi livré quelques infos comme le nombre de repas livrés à domicile qui a connu un boom en 2021 avec 20 069 bénéficiaires (19 391 en 2020). Le nombre de bénéficiaires du Revenu d’Intégration sociale (RIS) a augmenté de 8 unités passant de 140 (2020) à 148 en 2021. Malgré la crise actuelle, le CPAS reste dans la maîtrise des coûts avec une intervention communale qui augmente mais reste stable et sous contrôle. Le groupe Horizons s’est abstenu, ainsi que sur la 1e modification budgétaire pour l’exercice 2022 du CPAS. Au niveau des projets, la construction du hangar a été reportée. « Si la crise perdure, nous reverrons nos priorités », conclut la présidente du CPAS. J.H.