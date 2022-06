Chimay: permis refusé pour les deux projets éoliens le long de la N99

" Nous en avons reçu la notification mardi, précise le bourgmestre de Chimay Denis Danvoye. Nous avions exprimé notre opposition à ces projets, l’entité est déjà assez bien servie en éoliennes. Le refus du SPW nous satisfait, mais ce n’est pas fini pour autant.La première société, qui portait un projet à proximité du rond-point de la Parapette, sur les terrains à gauche de la nationale, vers Bourlers en venant de Couvin, a introduit un recours contre la décision du fonctionnaire délégué. Et on se doute que le second projet, à même hauteur mais de l’autre côté de la nationale, en regardant vers Virelles, va également aller en recours ".