10 millions € ajoutés au budget de Walcourt: indécent, vu le contexte?

Le résultat global atteint quant à lui la somme de 4159774,84 € . "Ces montants doivent être nuancés car nous avons reçu deux fois 500000 € de subsides exceptionnels pour faire face aux dégâts des inondations. Ces montants ont été constatés en 2021 mais ils seront engagés cette année", précise-t-elle. Au niveau des dépenses, celles relatives au chauffage, à l’électricité, au carburant et aux fournitures de voirie ont augmenté tandis que les recettes de vente de bois, location de salles ont diminué. Au service extraordinaire, les dépenses engagées en 2021 s’élèvent à 3696167,87 €. Le financement des investissements se fait à concurrence de 45% en autofinancement, 33% par emprunts et 22% via subsides.

Chiffres à nuancer

Suite à la présentation du compte, Laurent Leclercq (Oxygène-Toi Autrement) a souhaité connaître le coût des inondations afin de déterminer le boni réel. À la grosse louche, la bourgmestre Christine Poulin admet que 400000 € n’ont pas été dépensés à ce jour et qu’il faudra peut-être les rembourser. Si tel était le cas, le boni réel serait revu à la baisse et atteindrait environ 600000 €. "Ça fait des années qu’on vous dit qu’il faut investir dans les énergies renouvelables. Si vous aviez été un peu plus proactif, l’augmentation des coûts de l’énergie aurait été moins douloureuse aujourd’hui pour les finances communales", martèle Laurent Leclercq. L’échevin de la transition énergétique, Nicolas Preyat (MR-EC) n’a pas manqué de rappeler au conseiller de la minorité qu’un agent POLLEC avait été engagé en février. "Avec lui, nous allons déterminer une stratégie et des objectifs à long terme plutôt que de réaliser de petits investissements par-ci, par-là sans vision globale". Le compte communal 2021 a été approuvé à l’unanimité.

Modification budgétaire

Par ailleurs, la modification budgétaire n° 1 a été présentée par la bourgmestre Christine Poulin (PS). Celle-ci a pour objectif d’intégrer le boni du compte 2021 dans le budget 2022. Des crédits ont été ajoutés dans le cadre de certains projets: parmi ceux-ci, épinglons un montant de 2100000 € pour l’extension de l’Hôtel de Ville, 150000 € sur fonds propres pour la buvette du FCE Tarcienne. Au total, plus de dix millions d’euros ont été ajoutés. Laurent Leclercq a qualifié cela d’indécent dans le contexte actuel. La minorité a émis un vote négatif sur cette première modification budgétaire de l’année.