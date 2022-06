Pas moins d’1388070,83 € lui sont promis, sur un coût total estimé de 2135493,59 €. " Mais vu la hausse actuelle des coûts, cela sera plus, il faudra alors voir ce qu’on pourra réaliser en priorité " explique le directeur Grégory Parmentier. Car le projet est colossal; il s’agit non seulement de rénover le bâtiment qui abrite les classes afin qu’il colle aux nécessités relevées par l’équipe pédagogique en matière d’adaptation aux élèves DYS. " C’est dans notre pacte d’excellence, l’idée est de créer un espace modulable, dans l’esprit du coworking, avec des murs qui peuvent tomber au gré des besoins et l’intérêt des compétences à développer chez nos élèves . Nous bénéficions d’une pâture derrière l’école, qui pourra permettre de s’étendre et de créer un nouveau parking."

La même école de la Croix bénéficie en outre d’une seconde subvention, de 561 470,55 € pour la démolition des espaces de sport et de réfectoire existants et la construction d’une nouvelle salle de sport, de deux réfectoires (maternelles et primaires) et de locaux annexes. Le montant total de ces travaux est estimé à 863 800,85 € et l’ensemble devrait être réalisé pour mi-2025. " Avec la subvention de ce 2eplan de relance, c’est l’ensemble de l’école qui sera ainsi remise à neuf" se réjouit le directeur.

Concrètement sur cinq ans, plusieurs phases de travaux vont se succéder. " Il s’agit de minimiser les nuisances en évitant de devoir déménager toutes les classes ". Le permis de construire est déjà obtenu et un premier appel d’offres est lancé pour la première phase d’aménagement du parking. " Dans un premier temps, il sera en gravier, le temps que le reste des travaux aient lieu; le dernier acte de ces travaux sera la finition de ce parking ". Entre les deux, il s’agira de détruire et reconstruire le bâtiment qui abrite la salle de gymnastique et le réfectoire, et de construire les nouvelles classes pour les maternelles et la garderie. Le bâtiment principal sera ensuite rénové de fond en comble pour l’adapter aux nouveaux besoins. " Seuls les murs resteront, tout le reste sera neuf" se réjouit M.Parmentier, tout en nuançant: " il faudra quand même voir selon l’état d’avancement et les coûts qui évoluent, et adapter le projet le cas échéant. Heureusement, pour compléter le budget de la première phase des travaux, nous bénéficions de l’aide d’un donateur privé, l’Abbaye de Scourmont".