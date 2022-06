Le 7e chapitre de l’escargot de Montbliart

En 2 CV comme en 1953

En cette année 2022, les festivités ont débuté par l’arrivée d’une bonne dizaine de 2 CV, un véhicule utilisé dès 1953 par les initiateurs André Balthazar et Pol Bury pour trouver "distraction et inspiration à Montbliart dans la petite fermette qu’ils louent à Jules Delrue au n° 149 du Champ Benoît, aujourd’hui rue Lambotte."

Vint ensuite le vernissage d’une exposition rassemblant une vingtaine d’artistes sur le thème " Bury soit qui mal y pense" montée pour les cent ans de la naissance de Pol Bury. Pour cette exposition, Willy Parfondry, Doyen des Facultés gastéropo-bulles de la confrérie, a présenté au public un dessin de Pol Bury offert par l’artiste à son père Marcel Parfondry.

De nouveaux ramasseurs-cueilleurs

Lors du chapitre programmé le quatrième dimanche de juin, le collège magistral des Ramasseurs-Cueilleurs Jurés de la Confrérie de l’escargot de Montbliart adoube les nouveaux ramasseurs-cueilleurs. En 2022, cinq candidatures ont été retenues et ces candidats ont juré leur attachement à la confrérie et en particulier à l’escargot. Marie Godet a intégré le collège en tant que Maître des délices. Lisette Delooz, une Bruxelloise dont les dessins ont une grande renommée (une série de 60 timbres-poste sur la faune marocaine, des dessins inspirés de maximes et réunis dans un fascicule "On vous prend au mot" et beaucoup d’autres œuvres) a été la première à goûter l’escargot accompagné de la cuvée spéciale 2022. Ce sont ensuite Didier Caille, animateur culturel à La Louvière; Benoît Goffin, un Namurois protecteur des escargots et des limaces, et Olivier Terwagne, auteur, compositeur et interprète originaire de la région de Chimay-Couvin de jurer fidélité à la Confrérie de l’escargot de Montbliart.

Avant la tenue du chapitre, Olivier Terwagne a ravi le public avec une partie de son répertoire très éclectique célébrant à la fois ses origines ( Une Chimay blanche avec mon chat ) et le Daily-Bul par ses mises en musique de textes des artistes de l’Académie de Montbliart: Achille Chavée, Palone Bultari, Pol Bury, André Baltazar.

Au cours de l’après-midi, la confrérie n’a pas manqué de rendre un hommage particulier à l’un de ses membres fondateurs, Pierre Vancraeynest, décédé en août 2021 et qui occupait le siège de Grand Chancelier au sein de la Confrérie de l’escargot de Montbliart.