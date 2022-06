Couvin: premier Apéro Petignolais au Château de Monge

Le soleil a fait de timides apparitions permettant tout de même aux musiciens de jouer au sec. Des tonnelles étaient heureusement prévues et petit à petit les Petignolai(se)s ont rejoint la fête en cours de soirée. Une agréable soirée de plus à mettre à l’actif d’un village où les animations ne manquent pas pendant la période estivale, et un bilan positif au vu des caprices de la météo.

Pendant la préparation de cette fête, un bénévole a eu la désagréable surprise, en remplissant une chambre froide mobile, de se retrouver quelques longues minutes enfermé dans celle-ci à cause d’un dispositif d’ouverture défectueux. Heureusement, un autre, constatant son absence a pu le sortir de sa fâcheuse position. Cette mésaventure n’a pas eu de conséquences physiques mais nul doute que ce bénévole ne l’oubliera pas de sitôt!