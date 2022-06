Beaumont: le compte est bon pour la majorité, moins pour l'opposition

Compte 2021

Grand argentier de Beaumont, le maïeur se lance dans les méandres des dépenses et des recettes qui, durant l’année 2021, ont émaillé la vie communale. Bien que se voulant succinct, le premier beaumontois n’est pas avare de chiffres et d’explications pour expliquer la belle cagnotte, à ses yeux, d’un demi-million d’euros. Il souligne entre autres l’importance de la masse salariale à laquelle la majorité ICI tient beaucoup. Cette masse salariale de 3886000 € fait de la Commune l’un des plus gros employeurs, faisant vivre une petite centaine de familles. Mais il faut compter avec les indexations successives pour le personnel alors qu’en même temps, les recettes de la fiscalité diminuent de 1%, ceci suite aux gestes fiscaux que la Commune a consentis dans le cadre de la crise covid. Une belle cagnotte en fin de compte mais un avenir à gérer selon le maïeur, certes avec sérénité, mais surtout avec sobriété.

On s’en doute, les oppositions UNI et ARC n’ont pas vraiment la même vision des choses. Pour UNI, par la voix de Geoffrey Borgniet, les résultats sont à relativiser du fait du nombre important de projets non réalisés. Une analyse du compte récurrente et qui incitera UNI à s’abstenir. Pour Serge Delauw et son groupe ARC un autre élément récurrent, les droits constatés non perçus: "Lors des comptes 2020, ARC s’était abstenu vu la virtualité des comptes avec de trop nombreux et anciens droits constatés non perçus devant, selon nous, passer en irrécouvrables. Nous avions fait un recours et le 15 septembre 2021, la Tutelle avait fait des recommandations en ce sens. Mais rien n’a été suivi par le Collège". Ce sera un "non" pour Serge Delauw et Geoffrey Leurquin.

Le reste du conseil s’assimile à de la routine avec le compte des fabriques d’église de Barbençon et Renlies se soldant respectivement avec un excédent de 3247 € et 7792 €. Ce dernier résultat fait réagir Geoffrey Borgniet, qui souligne que la part communale était de 2779 €. Dans le cadre de la programmation FRIC 2022-2024, le Collège propose l’attribution de la mission à Igretec comme de coutume. Et comme de coutume, Serge Delauw s’abstient. Le temps d’une nouvelle convention de partenariat avec le contrat de rivière Sambre et Affluents et à l’occasion du remplacement de spots défectueux à l’église de Renlies, Bruno Lambert revient un instant sur l’annonce de l’avis négatif de la CWAPE quant au choix de l’AIESH comme distributeur l’électricité pour la Botte. Affaire à suivre…