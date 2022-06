Viroinval: le Parc National suscite toujours l'inquiétude

Au sujet de la Charte Forestière, le bourgmestre Baudouin Schellen répond que c’est un plus pour le projet, que cela n’a pas de valeur juridique, et que c’est juste un outil d’orientation. Le surplus de zones en réserve biologique intégrale s’explique par le fait que les zones ont été définies avec plus de précisions pour en faire des blocs homogènes mieux identifiables.

Jean-Marc Delizée est d’accord sur le fond, le défi climatique et la dégradation de la biodiversité imposent une réaction, mais beaucoup d’inconnues subsistent et les décisions doivent être prises en connaissance de cause.

Hugues Mathy: " Je ne suis pas satisfait de ces réponses, les zones affectées en réserves boisées intégrales où l’exploitation n’est plus permise sont passées, du début du projet à ce jour, de 392 ha à 461 ha ". Le reste du territoire situé à Viroinval serait en zone 2 soit en exploitation et protection, dont notamment les Natura 2000, et il craint qu’à terme on ne puisse plus rien couper sur les 4409 ha de Viroinval. Il y a un projet de mises à blanc des parcelles de résineux, ce qui veut dire qu’après 4 années de mise en place du parc il n’y aura plus de rentrées financières concernant l’exploitation forestière.

Les zones Natura 2000 sont régies par des règles qui permettent une gestion et une exploitation raisonnée. La Commune de Viroinval devra injecter 85000 € par an pendant les 4 années du projet, et recevrait 125 €/ha pour les territoires mis en réserve intégrale boisée.

Actuellement les auteurs de projet travaillent sur toutes les pistes à exploiter pour rentabiliser le projet au-delà de ces 4 ans, les plus intéressantes seront creusées pendant les 4 premières années. Dans d’autres projets similaires, la rentabilité est de 1/10 soit 10 € rapportés pour 1 € investi. Beaucoup espèrent des informations plus précises, au cours des prochaines réunions citoyennes: 4 juillet à action Sud à Viroinval, 5 juillet à Froidchapelle et 6 juillet à l’Harmonie à Couvin. Ce seront les dernières occasions pour le public de s’informer et la décision finale appartiendra aux conseils communaux soit le 28 septembre pour Viroinval.