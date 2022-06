Surice: mutation de deux enseignants, «la direction semble préférer l’école de papa à une école moderne»

"Nous avons décidé de médiatiser cette histoire parce que nous ne comprenons pas et que la communication avec la direction est quasi inexistante malgré nos demandes, explique Graziella La Pietra, mère de deux élèves et qui assure se faire le relais de la grande majorité des parents des deux classes. Depuis deux ans maintenant, nous avons le sentiment que la direction de l’école et l’échevin de l’Enseignement veulent la peau de ces deux enseignants qui travaillent à mi-temps, le premier depuis dix ans et le second depuis trois ans à Surice. Ils enseignent pourtant à la grande satisfaction de presque tous les parents et des enfants. Les élèves évoluent bien avec eux et ils ont lancé un projet d’école du dehors tous les mardis, au parc de la Vignette, où les enfants peuvent s’épanouir et apprendre autrement."

Manque de communication

Mais selon ces parents, tout serait fait pour décourager les deux enseignants. "Malgré les invitations, la direction n’a jamais assisté à une séance de l’école du dehors, reprend Graziella La Pietra. En juin 2021 déjà, il était question de les dé placer sans que nous en soyons prévenus. Les gens ne sont pas des pions. L’année dernière, la classe verte a été supprimée peu avant, sans explication valable.Quand nous nous adressons à la direction ou aux politiques, nous ne sommes pas écoutés.Nous sommes allés à un conseil communal mais nous n’avions pas la parole.La question a, semble-t-il, été évoquée à huis clos m ais nous n’en avons eu aucun écho.Quand nous apprenons quelque chose, c’est toujours par la bande."

Des rumeurs courent. Certains parents dénoncent du "favoritisme" au bénéfice d’un autre enseignant qui récupérerait ainsi la place "libérée" à Surice.Un règlement de compte politique est aussi évoqué puisque l’un des deux enseignants figurait sur la liste Phil’Citoyens (dans l’opposition) aux dernières élections communales. Il est même question d’une plainte pour harcèlement qu’un enseignant muté aurait déposée contre la direction, ce que l’intéressée dément.

Mauvaise ambiance

Parents d’élèves et ex-échevin de l’Enseignement, le conseiller communal Christophe Corouge (Ps) nous a aussi contacté: "Ces deux enseignants mènent une pédagogie moderne qui plaît à treize parents sur quinze. Par ces mutations, le PO veut déstabiliser un enseignement qui fonctionne bien. La direction semble préférer l’école de papa à une école moderne. À terme, cela risque de poser des problèmes de fréquentation à l’école de Surice.Par ailleurs, il n’est pas normal que les parents soient mis au courant de ces mutations avant même les enseignants concernés." On l’aura compris, l’ambiance est détestable. À tel point qu’un parent, de guerre lasse, a entrepris d’écrire… à la reine.

"Et cela commence à avoir des conséquences néfastes pour les enfants qui "baignent" dans ce climat malsain", insiste Graziella La Pietra qui se demande, à l’instar d’autres parents, si elle ne va pas changer ses enfants d’implantation à la rentrée scolaire.