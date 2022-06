Gerpinnes: le budget 2022 reste dans le vert

Depuis le début de l’année, il y a déjà eu trois indexations et une quatrième se profile pour cet automne. Les prévisions lors de la confection du budget 2022 ne sont donc plus adaptées, d’où une première modification budgétaire présentée par la majorité lors du dernier conseil communal.

Des projets reportés

Au-delà du personnel, d’autres dépenses augmentent comme les frais de fonctionnement (principalement liés au coût de l’énergie). "Cette longue crise a un impact profond et sévère pour nos finances communales" , commence Denis Gorez. "La pandémie, les inondations, la hausse des prix, la pénurie des matières premières, un début de spirale inflationniste ont eu raison de nos ambitions sur certains projets" , complète l’échevin des Finances.

En collaboration avec le directeur financier, Daniel Menegaldo, et le service finances, la majorité humaniste a défini une trajectoire qui tient compte de cet avenir incertain. "Nous avons gardé des actions qui répondent aux critères d’utilité publique et de subsidiation" , informe Denis Gorez. Les recettes étant stables, la majorité a dû prendre dans les provisions pour équilibrer le budget à l’exercice propre qui dégage un faible boni au volet ordinaire (gestion courant de l’administration).

Projet de padel reporté

Au volet extraordinaire, la majorité doit revoir ses ambitions à la baisse en raison d’une hausse importante des prix liée aux travaux. "Les projets entamés ou sujets aux subventions seront poursuivis comme l’équipement en matériel nouveau et urgent pour le Service Travaux, l’achat de mobilier scolaire pour les nouveaux bâtiments de l’école de Lausprelle ou encore l’achat de caveaux funéraires pour nos cimetières" , détaille Denis Gorez.

L’échevin des Finances passe ensuite en revue les reports et ajouts de projets au volet extraordinaire. On retiendra notamment le report du projet de padel et l’aménagement de l’annexe de la salle communale de Villers-Poterie. L’extension du RAVeL vers Villers-Poterie est maintenue mais le surcoût est important. "Nous avons rencontré l’entrepreneur et la porte est ouverte à des économies" , précise le bourgmestre Philippe Busine.

En décembre dernier, le groupe Horizons avait salué un budget 2022 plus clair et basé sur moins de projets. "Vu le contexte financier, vous devez reporter des projets présentés comme le corps de votre budget 2022 (voiries). Or, vous ajoutez des projets comme le rachat de la salle Bratanov (NDLR: le point a été reporté) alors même que le Codir recommande de réfléchir aux futurs investissements" , analyse Nicolas Glogowski au nom du groupe Horizons qui votera contre cette 1remodification budgétaire.