Sivry-Rance: des gobelets réutilisables pour les festivités

AIESH: avis négatif de la CWAPE

Lors de ce même conseil communal, une étrange décision est annoncée par le bourgmestre Jean-François Gatelier à l’heure d’approuver l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’AIESH. " La CWAPE a rendu un avis négatif sur le choix unanime des communes partenaires de choisir l’AIESH plutôt qu’Ores comme GRD.On se doute qu’il s’agit là de pression d’Ores," s’indigne-t-il en ajoutant que la CWAPE va proposer au Gouvernement wallon de ne pas ratifier cette décision et de recommencer la procédure dans un an. Un déni de démocratie qui devrait alerter les délégués des communes à suivre attentivement ce dossier.

Soutien communal au centre culturel

Un autre gros dossier abordé au même conseil était l’approbation du contrat-programme du centre culturel pour 2021-2026. Des précisions avaient en effet été demandées par la Fédération Wallonie Bruxelles, et la mouture modifiée doit à nouveau être approuvée. " Cela ne change ni la gestion, ni la tutelle communale " précise le directeur du centre culturel Régis Cambron. Mais des précisions sur les partenariats et partage d’expertise avec les associations sont apportées. En réponse à Dominique Nicolas (ACE) qui s’inquiète de la publication promise d’un agenda associatif, il est précisé qu’il est en cours de constitution et qu’il sera bientôt transmis aux conseillers et à la presse. Pour clôturer ce chapitre, le directeur remercie la Commune de continuer à soutenir activement le centre culturel, à raison de 119000 € d’aides indirectes et de 56000 € directes. Regis Cambron complète en indiquant que 100000 € viennent de la FWB via l’Action Culture générale et 66000 € également de la FWB pour la mise en œuvre de la coopération culturelle avec Chimay et Momignies.