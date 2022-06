Natura Parc aux Lacs de l’Eau d’Heure: 10 ans déjà!

Vous avez le vertige, alors la rando vélo autour des lacs vous attend, en louant des vélos pour toute la famille pour partir à la découverte de la splendide région des Lacs de l’Eau d’Heure. La location est disponible pour une demi-journée, le timing parfait pour faire le tour de 17 km du lac de la Plate Taille. Selon votre niveau sportif, optez pour des VTC, des VTT ou des vélos électriques.

Une autre activité, l’Explore Game, jeu de piste et d’aventures scénarisé dont vous êtes les héros. Ce jeu de piste sur tablette vous emmène aux quatre coins du parc et en bordure du lac pour résoudre des énigmes et rassembler des points. Une activité ludique et amusante en extérieur à découvrir en famille.

Mais ce n’est pas tout: vous avez toujours rêver de voler, les parcours tyroliennes vous attendent. L’espace de quelques dizaines de secondes, suspendu par votre baudrier, vous glisserez le long d’un câble tendu entre deux arbres à plus de 25 m du sol. La double traversée du lac vous garantit une sensation de liberté spectaculaire dans une nature époustouflante.

Plus de sensation encore si vous êtes prêt à sauter dans le vide avec le saut pendulaire. Si vous avez le cœur bien accroché, ce saut fait partie des grands moments de votre venue au parc aventure du Natura Parc. Cette activité qu’on appelle le saut de Tarzan s’assimile à un véritable saut dans le vide mais avec les pieds en avant. Bien entendu, tout cela sans le moindre risque.

L’aventure à vélo

On quitte les abords immédiats de la Plate Taille et le temps de parcourir quelques hectomètres, on arrive sur le site de Badon, là où est installé le Bike Park. Dans un cadre naturel, ce site vous invite à vous défouler sur ses pistes de descente. Composé de 11 pistes multi-disciplines VTT allant de la piste verte à la piste noire, le Bike Park est accessible à tous. Si les plus aguerris repousseront leurs limites en tentant quelques cascades et en défiant leurs amis sur les pentes du parc, les débutants prendront du plaisir à dévaler les pistes vertes et bleues. Et si vos enfants maîtrisent les deux roues, l’espace initiation avec parcours de cyclo-cross leur est accessible.

Et maintenant si vous voulez oser l’impossible, c’est… possible avec l’airbag géant: se lancer du haut des jumps et virevolter dans les airs avec sa bécane avant de plonger dans l’airbag qui vous évitera tout ennui. Le Natura Parc de l’Eau d’Heure, c’est ça et aussi bien d’autres choses depuis 10 ans. Avec chaque année des plus pour améliorer le bonheur de tous ceux qui veulent passer un bon moment en famille ou entre amis.