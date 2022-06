Lundi vers midi, une impressionnante collision s’est produite une nouvelle fois au carrefour du Donveau à Morialmé, ce carrefour a la réputation dangereuse sur l’axe Florennes-Gerpinnes. Une voiture venant du centre de Morialmé a voulu s’engager juste au moment où un camion arrivait sur la voie principale. Le bahut qui se dirigeait vers Mettet n’a pas pu éviter la petite Fiat.

Le camion s’est immobilisé le camion, quelques dizaines de mètres plus haut. La voiture a eu l’avant broyé, tout en étant projetée contre la devanture de l’habitation qui fait le coin. La roue arrière gauche été carrément arrachée.

Les secours de la zone Val de Sambre se sont rendus sur les lieux. Les ambulanciers ont pris en charge les deux occupants de la voiture blessés à des degrés divers.

Sur place, les remarques des riverains allaient bon train: " On roule toujours trop vite sur la grand-route, même les habitués n’ont même pas remarqué qu’il y avait à présent un panneau agglomération qui limite la vitesse à 50 km/h. Ce sont des panneaux et encore mieux un radar fixe qu’il faut pour arrêter ces accidents . On ne peut pas dire que les très coûteux signaux stop lumineux ont diminué le nombre d’accident, ça fait déjà le deuxième ce mois-ci ."