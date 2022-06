Ferme de la Sauvenière à Hemptinne: un ministre face aux contraintes de l'Afsca

La Ferme de la Sauvenière est bien connue à travers toute la région pour ses canards et son foie gras. Débuté de manière confidentielle en 1997, l’élevage s’est développé petit à petit pour prendre son envol en 2002. Depuis, François Vanbulcke et son épouse Valérie Van Wynsberghe préparent des spécialités issues de canards élevés et gavés traditionnellement au maïs grain entier, et proposent: foies gras, magrets de canards, confits, confitures d’oignons et rillettes. Entre 10000 et 12000 canards sont élevés chaque année sur le site.